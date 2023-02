चम्बल का पानी लाने के लिए मिली 20 करोड़ रुपए की राशि

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में की घोषणा ,1938 करोड़ रुपए की है डीपीआर

हिण्डौनसिटी.चम्बल नदी से लिफ्ट को पांचना व जगर बांध में पानी लाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की है। गुरुवार को विधानसभा में पूरक बजट के दौरान चम्बल-पांचना जगर लिफ्ट परियोजना के कार्यारंभ के लिए घोषणा की है। हालांकि जलसंसधान विभाग की ओर से हाल ही 1938 करोड़ रुपए की लागत की डीपीआर तैयार की है।

छह दिन पहले 10 फरवरी के राज्य बजट में चम्बल पांचना जगर लिफ्ट परियोजना के लिए अलग से राशि स्वीकृत नहीं की गई थी। इसकी मांग को लेकर करौली विधायक लाखन सिंह कटकड़ व गंंगापुरसिटी विधायक रामकेश मीणा ने मुख्यमंत्री व जल संसाधन मंत्री के महेंद्रजीत सिंह मालवीय से मुलाकात कर संयुक्त ज्ञापन सौपे थे। करौली, भरतपुर जिले के अन्य विधायकों की मांग होने पर मुख्यमंत्री ने परियोजना के लिए अलग से 20 करोड़ रुपए का बजट देने की घोषणा की है। परियोजना की परिकल्पना से जुड़े गांव दानालपुर निवासी भारतीय ऑडिट एवं लेखा विभाग के वरिष्ठ मण्डल अधिकारी ताराचंद मीणा ने बताया कि 20 करोड़ रुपए से टेंडर आदि लगाकर परियोजना के कार्य की प्रारंभिक शुरूआत हो सकेगी। अलग से बजट मिलने से दशकों से आक्षेपों में अटकी परियोजना ने क्रियान्वन के सोपान चढऩा शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि ताराचंद मीणा केद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में लंबित छह परियोजनाओं से अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर गत वर्ष विधायक और मंत्रियों के जरिए मुख्यमंत्री को दी थी। जिस पर वर्ष के वर्ष 2022 के पूरक बजट में चम्बल पांचना जगर लिफ्ट परियोजना का काम हाथ में लेने की घोषणा की थी।