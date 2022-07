अंधेरगर्दी: दो दशक से नकारा एनिकट की मरम्मत में 20 लाख रुपए खपा रहा जल संसाधन विभाग

Andhergardi: Water Resources Department is spending 20 lakh rupees in the repair of Anicut for two decades

गांव एकोरासी में आबादी के निकट है एनिकट,अभियंताओं को पता नहीं कब हुआ जल भराव

करौली Published: July 25, 2022 11:28:58 pm

हिण्डौनसिटी. सरकारी खजाने में सेंध मार कमाई का रास्ता निकालना तो कोई जल संसाधन विभाग के अभियंताओं से सीखे। भले ही एनीकटों में जल संग्रहण हो या ना हो, लेकिन इनकी मरम्मत के नाम पर अभियंताओं के साथ संवेदकों की जेबें खूब भरी जा रहीं है। ऐसा ही एक मामला उपखंड क्षेत्र के एकोराशी गांव में सामने आया है। जहां आबादी से सटे करीब दो दशक पुराने एनीकट की मरम्मत के नाम पर विभाग की ओर से 20 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

बीते समय में एनीकट में जलभराव कब हुआ, इसके बारे में अभियंताओं को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी यहां सरकारी राशि को खपाया जा रहा है। जबकि गांव के पुराने नाले पर बने इस एनीकट में पानी की आवक के सभी रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं। इतना ही नहीं एनीकट के मुहाने पर ही पक्के आलीशान मकान बने हुए हैं, जहां कई परिवार वर्षों से रह रहे हैं। फिर भी अभियंताओं की ओर से इन सब बातों को नजर अंदाज कर एनीकट की मरम्मत करवाई जा रही है।

ग्रामीणों ने अब इसकी शिकायत राजस्थान संपर्क पोर्टल एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेजकर की है। विभागीय सूत्रों के अनुसार एकारोशी के एनीकट की मरम्मत कार्य के लिए जल संसाधन विभाग के करौली खण्ड की ओर से साढ़े 19 लाख रुपए की निविदा जारी की गई। जिसके बाद जून 2022 में करौली के संवेदक द्वारा एनीकट की दीवारों का मरम्मत कार्य प्रारंभ कर दिया। हालांकि ग्रामीणों द्वारा इस कार्य को लेकर शुरुआत से ही विरोध जताया गया, लेकिन विभागीय अभियंताओं ने कार्य प्रारंभ करा दिया। विभाग के अनुसार करीब 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। संवेदक को यह कार्य सितम्बर माह तक पूरा करना है। विभाग की ओर से संवेदक को करीब 10 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है। ग्रामीण बताते हैं कि मानसून बीतने के बाद अगर एनीकट का मरम्मत कार्य पूरा होगा, तो इसका औचित्य क्या है। कहां से आएगा एनीकट में पानी-

ग्रामीणों ने बताया कि एनीकट को बने 20 वर्ष से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन कभी भी इसमें पानी नहीं भरा। अब तो एनीकट के समीप ही कृषि विज्ञान केन्द्र भी संचालित है। जिसकी चारदीवारी भी एनीकट से सटी हुई है। जिस नाले की वजह से एनीकट बनाया गया, वह भी लगभग पूरी तरह से समतल हो चुका है और खेतों में आबादी बसने के कारण जल की आवक सभी रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिस एनीकट की मरम्मत के नाम पर साढ़े 19 लाख रुपए खपाए जा रहें हैं, उसमें पानी आएगा कहां से। अगर पानी आ भी गया तो इसके समीप बसी आबादी का क्या होगा। निर्माण भी घटिया-

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एनीकट के मरम्मत कार्य में अभियंता और संवेदक की मिलीभगत के कारण घटिया निर्माण सामग्री उपयोग में ली जा रही है। हालांकि अब वर्षाकाल की वजह से काम बंद है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य में जी-शिड्यूल के अनुसार नहीं कराया गया। ऐसे में एनीकट की सुरक्षा दीवारों की मरम्मत के नाम पर लपेटा गया सीमेंट, गिट्टी और बजरी की परत झडऩे लगी है। इनका कहना है-

एकोराशी में एनीकट की मरम्मत कार्य उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशन में कराया जा रहा है। एनीकट की दीवारों से पानी के रिसाव की शिकायत पर उच्च स्तर पर निविदा जारी की गईं थी। आधे से अधिक कार्य पूरा भी हो चुका है।

-देवेन्द्र कुमार, कनिष्ठ अभियंता, जल संसाधन विभाग, सब डिविजन, हिण्डौन सिटी। पढ़ना जारी रखे

