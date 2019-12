युवक की मौत पर फूटा गुस्सा, ढाई घंटे रोड जाम

गोठरा. (करौली) करौली जिले के (Anger erupted over young man's death, two and a half hours road jam) सपोटरा-नारायणपुर टटवाड़ा रेलवे स्टेशन मार्ग के दुल्लीपुरा गांव में टै्रक्टर की चपेट में आने से रविवार को हुई जीप सवार युवक देवीसिंह निवासी गोरेहार की मौत पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गोरेहार गांव के ग्रामीणों ने रविवार को सुबह नौ बजे राजकीय सीनियर विद्यालय के पास तथा बाद में करीब साढ़े नौ बजे सपोटरा मोड़ पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने आरोपी टै्रक्टर चालक की गिरफ्तारी व बेतरतीब तरीके से दौड़ रहे वाहनों को जप्त करने की मांग की। करीब ढाई घंटे लगे जाम से लोगों को काफी परेशानी हुई। सूचना पर तहसीलदार कुंजीलाल मीणा, उप अधीक्षक राजकंवर, उपनिरीक्षक अजीत सिंह मौके पर पहुंचे। लेकिन 1 घंटे की समझाइश के बाद भी ग्रामीण मांग पर अड़े रहे। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने आरोपी टै्रक्टर चालक को शीघ्र ही गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद 11 बजकर25 मिनट पर जाम हटाया गया। उपअधीक्षक राज कंवर ने बताया कि 2 दिन में आरोपी चालक को गिरफ्तार कर अव्यवस्थित रूप से चलने वाली जीप व टै्रक्टरों को जब्त किया जाएगा।

आश्वासन के बाद लिया शव

जाम लगाने के बाद ग्रामीणों ने अपनी मांगे बताते हुए युवक का शव लेने से इंकार कर दिया था। लेकि बाद में प्रशासन का आश्वासन मिलने के बाद शव लिया गया।



दो किमी पैदल चलकर पहुंचे गंतव्य

सपोटरा कस्बे के मोड़ पर सुबह साढ़े नौ बजे जाम लगाने के बाद वाहनों की कतार लग गई। जिससे सरकारी कार्मिक और ग्रामीणों को 2 किलोमीटर पैदल चलकर गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। स्कूली बच्चों व अन्य लोगों को भी परेशानी हुई।