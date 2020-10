हाथरस काण्ड को लेकर हिण्डौन में गुस्सा, रैली निकाल किया विरोध प्रदर्शन

Angry in Hindaun over Hathras incident, rally was held and protestsएसडीओ को सौपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन -केन्द्र व यूपी सरकार के विरोध में नारेबाजी, आरोपियों को फांसी की मांग