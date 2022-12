राजस्थान के इस शहर चार वर्ष से पशु मेला बंद, फिर जुटते हैं पशु व्यापारी

करौलीPublished: Dec 21, 2022 12:38:38 pm Submitted by: Anil dattatrey

Animal fair closed for four years in this city of Rajasthan, animal traders gather again

मुख्यमंत्री जनआवासों के बीच डेरा डाल बांधे ऊंट

राजस्थान के इस शहर चार वर्ष से पशु मेला बंद, फिर जुटते हैं पशु व्यापारी





हिण्डौनसिटी. नगर परिषद की ओर से भले ही पशु मेले का आयोजन बंद कर दिया है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों के पशुपालक व व्यापारी पुरानी लकीर के चलते पशु मेला मैदान में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के निर्माणाधीन भवनों के बीच पशु व्यापारी डेरा डाल कर ऊंटों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। बिना किसी सरकारी प्रबंध के पशु व्यापारी ऊंटों के झुण्डों के साथ डेरा डाल कर डटे हुए हैं।

नगर परिषद ने वर्ष 2018 में न्यायालय एक निर्णय की पालना पशु मेला आयोजन बंद कर दिया था। लेकिन दूसरे जिलों व अन्य राज्यों के पशु मेलों की समय के तारतम्य के चलते दिसम्बर माह के दूसरे पखबाड़े में पशु व्यापारियों के आने का सिलसिला चार वर्ष बाद भी जारी है। चार दिन से पशु व्यापारियों के 25 से अधिक डेरा लगने से आवास योजना के बीच 100 अधिक ऊंट आए हैं। कोटा जिला निवासी मुकेश भाट ने बताया कि वह गुजरात के सिंदरी पशु मेले से व्यापार कर 25 दिन तक ऊंटों पर सफर कर हिण्डौन आए हैं। लालसोट निवासी रामस्वरूप भाट ने बताया कि वे दशकों से ऊंटों की खरीद फरोख के लिए हिण्डौन में आ रहे हैं। 15 दिसम्बर से पशु व्यापारियों का आना शुरू हो गया था। वे स्वयं के स्तर पर ऊंटों का खरीद-बेचान कर रहे हैं। बौली कैलाश भाट व लालसोट के सीताराम भाट ने बताया बताया कि वे बीते वर्षों की भांति ऊंटों को लेकर खरीद बेचान को आए हैं। हालांकि सरकारी स्तर पर मेला नहीं भरने से सुविधाओं को लेकर परेशानी झेलनी पड़ रही है। इधर पशु व्यापारियों के आने पर करौली मार्ग पर लाठी व पशु शृंगार सामग्री की दुकानें भी सज गई हैं।