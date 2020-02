अन्नदाता को आस, बजट में मिले कुछ खास

Annadata hopeful, got something special in the budget

- राजस्थान के प्री-बजट पर किसानों से सीधा संवाद

हिण्डौनसिटी. सूबे की गहलोत सरकार का आम बजट आने वाला है। वैसे तो हर तबके के व्यक्ति को बजट से कुछ न कुछ राहत मिलने की आस है, लेकिन अन्नदाता को आगामी बजट से क्या चाहिए। इसके लिए राजस्थान पत्रिका की टीम ने जलसेन की सपाट के पास पीपरीवाला कुआं की ढाणी के खेतों में पहुंच धरतीपुत्रों से सीधा संवाद किया। जिसमें किसानों ने अपनी उम्मीद के साथ समस्याएं भी बताई।