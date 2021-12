दो बजे तक घोषित कटौती, साढ़े पांच तक गुल रही बिजली

Announced cut till two o'clock, electricity going off till five and a half

-नहीं हुआ जलोत्पादन, प्यासा रहेगा आधा शहर

करौली Published: December 21, 2021 11:51:59 pm

हिण्डौनसिटी.

विद्युत निगम के 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति के दावे हिण्डौन उपखण्ड क्षेत्र शहर में ध्वस्त हो रहे हैं। वैसे तो मौसम चाहे कोई भी हो, बिजली की समस्या बनी ही रहती है। लेकिन सर्दी में ये समस्या बहुत बढ़ गई है। सर्दी के मौसम में 5-6 घंटे तक बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बिजली कटौती की मार है। दिन हो रात, जब जी चाहा, बिजली कटौती कर दी जाती है। शहर की कई कॉलोनियों में लो-वोल्टेज की समस्या से भी लोग परेशान है। इसके चलते लोगों को पेयजल संकट का भी सामना तो करना पड़ ही रहा है। बिजली आधारित कामकाज भी ठप हो रहा है। दूसरी तरफ निगम के जिम्मेदार अभियंता उपभोक्ताओं के फोन उठाना तक जरूरी नहीं समझते हैं।

दो बजे तक घोषित कटौती, साढ़े पांच तक गुल रही बिजली

मंगलवार को हिण्डौन खण्ड के ए-द्वितीय सहायक अभियंता कार्यालय द्वारा सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बिजली कटौती की घोषणा की गई, लेकिन विद्युत आपूर्ति शाम को साढ़े पांच बजे बाद बहाल हो पाई। ऐसे में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के ट्यूबवैल बंद रहे। जिससे जलोत्पादन नहीं हो सका। इसके चलते आधे से अधिक शहर मेें बुधवार को नलों से जलापूर्ति नहीं हो पाएगी।



बता दें कि इन दिनों हिण्डौन खण्ड में बिजली कटौती व लो वोल्टेज से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बिजली की मांग और आपूर्ति में काफी अंतर होने के कारण बिजली संकट बना हुआ है। बिजली की बार-बार आवाजाही से उपभोक्ता बेहाल हैं। न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी आकस्मिक कटौती हो रही है। मंगलवार को निर्धारित कटौती के अलावा अघोषित कटौती से लोग परेशान हो उठे। दिनभर बिजली गुल रही।

निगम के अभियंता इ न दिनों विद्युत आपूर्ति के लिए गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं। कई बार बिजली की आवाजाही से इनवर्टर पूरी तरह से चार्ज भी नहीं हो पा रहे हैं। इस बारे में जब उपभोक्ता बिजली घर या अधिकारियों को फोन करते हैं तो उनके फोन नहीं उठते। मंगलवार को पीक आवर में बिजली कटौती से शहर के कई मोहल्लों में न सिर्फ पेयजल आपूर्ति बाधित रही। बुधवार को खादी भण्डार व केशवपुरा स्थित उच्च जलाशयों से जुड़े शहर के इलाकों में जलापूर्ति नहीं हो सकेगी।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें