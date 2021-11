हाजिर जवाबी से दिए प्रश्नों के उत्तर, अव्वलों को मिला नकद पुरस्कार

Answer of questions given by spot response, toppers got cash prize

निर्मल एजूकेशन कैम्पस में हुई क्विज प्रतियोगिता

करौली Published: November 29, 2021 11:25:36 pm

हिण्डौनसिटी. संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हुई प्रश्नोत्तरी की विजेता छात्राओं को पुरस्कार राशि का चेक प्रदान करते एसडीएम अनूप सिंह।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें