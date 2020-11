अमृत में घुले भ्रष्टाचार को पकड़ने जल योजना का 'मंथन' करने में जुटी एसीबी

Anti-Corruption Bureau engaged in 'churning' water scheme to catch corruption dissolved in Amrit.

अमृत जल योजना में बरती अनियमितताओं की जांच अब एसीबी कर रही है। योजना में मिलीभगत से हुए भ्रष्टाचार को पकडऩे के लिए एसीबी की टीम ने अमृत जल योजना के रिकॉर्ड को खंगाला और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अभियंताओं से पूछताछ की। शिकायतकर्ता के भी बयान दर्ज किए। इससे पीएचईडी कार्यालय में कार्मियों में हडकम्प मच गया।