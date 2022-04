अप्रेल की हुई विदाई, अब मई का महीना लेगा 'अग्नि परीक्षा'

April farewell, now the month of May will take 'Agni Pariksha'

दिन का पारा 44 और रात का 28 डिग्री...

करौली Published: April 30, 2022 11:53:16 pm

हिण्डौनसिटी. इस साल अप्रेल माह में ही गर्मी ने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। अप्रेल माह के पहले सप्ताह में ही तापमान 40 डिग्री पर पहुंच गया था, जो जाते-जाते 44 डिग्री पार हो गया। रात का तापमान भी पिछले कईं सालों में सर्वाधिक 28 डिग्री रहा। अप्रेल के अंतिम दिन शनिवार को सुबह से ही सूर्यदेव के तेवर तीखे रहे। दिनभर चले लू के थपेडों और झुलसाती प्रचंड गर्मी से लोगों का हाल बेहाल रहा। अप्रेल अपने तीखे तेवर दिखा कर विदा हो रहा है, तो यह मान लेना चाहिए कि मई का महिना 'अग्नि परीक्षा' लेने वाला है।

अप्रेल की हुई विदाई, अब मई का महीना लेगा 'अग्नि परीक्षा'



उपखण्ड मुख्यालय समेत आसपास के गांवों में शनिवार को गर्मी के कारण हर कोई परेशान रहा। एक ओर जहां गर्मी से पशुपक्षी भी त्रस्त हो रहे हैं, वहीं, सुबह से शाम तक आसमान से आग बरसा रही है। दोपहर में गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं। जिसके कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वह अपने चेहरे व शरीर को पूरी तरह से ढककर निकलने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चे परेशान

इन दिनों गर्मी कहर बरसा रही है, और स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर में गर्मी अपने उच्चतम स्तर पर होती है। ऐसे में बच्चों को कड़ी धूप में घर निकलना होता है। अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि वे गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय को कम करे, जिससे बच्चों का गर्मी व लू से बचाव हो सके। शीतल पदार्थों की बिक्री बढ़ी

बढ़ती गर्मी के कारण शहर के बाजारों में शीतल पेय पदार्थों की भी बिक्री में भी खासा इजाफा हुआ है। लोग अपना गला तर करने के लिए कोल्डड्रिंक, नीबू पानी, शिकंजी, गन्ने का रस आदि का सेवन कर रहे हैं। वहीं, आइसक्रीम की बिक्री भी खूब बढ़ चुकी है। पिछले दो साल में आइसक्रीम व अन्य शीतल पेय पदार्थों की बिक्री पर कोरोना की मार पड़ी थी, लेकिन इस साल गर्मी ने ये कमी पूरी कर दी है। इन सभी भी मांग बहुत बढ़ गई है। पढ़ना जारी रखे

