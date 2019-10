हथियार बंद जवान बाजार में तैनात होंगे

करौली. धनतेरस से दीपावली के त्योहार पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए (Armed soldiers will be deployed in the market) चाक-चौबंद व्यवस्था की हैं। इस दौरान बाजार व सार्वजनिक स्थानों पर हथियार बंद जवान तैनात किए जाएंगे।