व्यापारी से 30 क्विन्टल चीनी ठग ले जाने वाला गिरफ्तार

Arrested for carrying 30 quintals of sugar thag from businessman.Arrested on production warrant from Jaipur Central jail.

-प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर सेन्ट्रल जेल से गिरफ्तार