एटीएम कार्ड बदल महिला पेंशनर्स के खाते से उड़ाए 40 हजार

करौली चौधरी पाड़ा क्षेत्र में पेंशनर्स से सवा लाख रुपए की लूट की वारदात हुई तो उसी समय के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के सामने के (ATM card changed, 40 thousand blown out of account of women pensioners) एटीएम पर एक महिला पेंशनर्स को झांसा देकर उसके खाते से 40 हजार रुपए पार किए।