कुश्ती दंगल में जीते इनाम के रुपयों से खरीदने आए थे अवैध हथियार, दो पहलवान और एक फौजी समेत चार जनों को एटीएस ने दबोचा

ATS caught four people including two wrestlers and a soldier, who had come to buy illegal weapons with the money won in wrestling riots





-जयपुर और भरतपुर से आई एटीएस की टीम ने हिण्डौन में की बड़ी कार्रवाई, दो पिस्टल और 29 कारतूस और कार जब्त

करौली Published: September 02, 2022 11:43:25 pm

हिण्डौनसिटी. जयपुर और भरतपुर से आई एटीएस की टीम ने शुक्रवार को हिण्डौन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एटीएस ने यहां कोतवाली थाने के समीप से भरतपुर जिले के दो पहलवान और एक फौजी के साथ चार जनों को गिरफ्तार किया है। जिनके कब्जे से दो अवैध पिस्टल और 29 कारतूसों के साथ एक कार को जब्त किया है। पकड़े गए पहलवान दंगल में जीते इनाम के रुपयों से अवैध हथियार खरीदने आए थे। लेकिन एटीएस की टीम ने घेराबंदी कर उनको दबोच लिया।

कोतवाली थानाप्रभारी गिर्राज प्रसाद ने बताया कि एटीएस जयपुर की टीम को सूचना मिली थी, कि कुछ लोग गैंगवार के लिए अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त करने हिण्डौन, गंगापुर इलाके में आए हैं। इस पर जयपुर एटीएस की टीम पुलिस निरीक्षक भवानी सिंह चौहान व उप निरीक्षक बच्चूसिंह के नेतृत्व में हिण्डौन इलाके में आई। टीम ने कोतवाली के समीप करौली की ओर से आ रही एक कार को घेराबंदी कर रुकवा लिया। तथा कार में सवार मूलत: उत्तरप्रदेश के मथुरा जिले के मंर्गोरा थाने के सौंख व हाल स्टेडियम नगर भरतपुर निवासी पहलवान शेरा उर्फ शेरसिंह, डीग निवासी पहलवान जगमोहन बघेल, सेवर थाना क्षेत्र के मूंढता गांव निवासी फौजी गौरवसिंह जाट व गंगापुर सिटी के अरनियां गांव निवासी बबलू मीणा को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों की कार से दो अवैध पिस्टल व 29 कारतूस जब्त किए हैं। थानाप्रभारी ने बताया कि पहलवान शेरा और जगमोहन की गैंग में कई अन्य लोग शामिल हैं। जो खाली भूखंडों पर कब्जे और विवादित जमीनों के मामलों में हस्तक्षेप कर रंगदारी वसूलते हैं। दोनों पहलवानों ने गत दिवस भरतपुर जिले के एक गांव में आयोजित कुश्ती दंगल में विपक्षी पहलवानों के शिकस्त दे करीब 50 हजार रुपए इनाम में जीते थे। इनाम में मिले रुपयों से वे गंगापुर के वजीरपुर में एक स्थान पर हथियार खरीदने आए थे। लेकिन वहां उन्हें हथियार पसंद नहीं आए। वापस भरतपुर लौटते समय एटीएस की टीम ने उन्हें दबोच लिया। एटीएस के अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार किया फौजी गौरवसिंह जाट वर्तमान में भारतीय सेना में कार्यरत है। जो फिलहाल छुट्टी पर चल रहा था। आरोपी पहलवान और फौजी अरनियां निवासी बबलू मीणा के बुलावे पर ही हथियार खरीदने वजीरपुर आए थे। पढ़ना जारी रखे

