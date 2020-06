घर में घुस कांग्रेस विधायक को गोली मारने का प्रयास, ट्रिगर दबाया पर नहीं चली पिस्तौल

Attempted to shoot the Congress MLA entering the house, the trigger pressed but the pistol did not work

सीएम अशोक गहलोत, उपमुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ सचिन पायलट व प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने फोन कर ली विधायक भरोसीलाल से जानकारी

मौके से भागे किशोर को पुलिस दे दबिश दे पकड़ा