यात्रीगण कृपया ध्यान दें! ट्रेन नम्बर..... मथुरा-कोटा पैसेंजर 22 माह बाद प्लेटफार्म क्रमांक एक पर आ रही है

7 फरवरी से शुरू होगा पैसेंजर मैमू ट्रेन का संचालन

करौली Published: February 07, 2022 12:42:02 am

हिण्डौनसिटी. कोरोना संक्रमण की पहली लहर में वर्ष 2020 में बंद लोकल पैसेंजर मैमू टे्रन 22 माह बाद सोमवार से पटरी पर लौट ही है। रेलवे बोर्ड द्वारा मथुरा-रतलाम के बीच संचालित होने वाली ट्रेन को अब कोटा ही चलाया जा रहा है। पैसेंजर टे्रन में सफर भले ही लोकल होगा, लेकिन यात्रियों को भाड़ा एक्सप्रेस का चुकाना पड़ेगा। मथुरा-कोटा मैमू ट्रेन के ठहराव पूर्ववत होंगे, लेकिन यात्रियों को न्यूनतम किराया 30 रुपए निर्धारित किया गया है।

रेलवे सूत्रों के अनुसार 12 कोच की मैमू ट्रेन कोटा मथुरा के बीच के सभी छोटे बड़े 40 रेलवे स्टेशनों पर ठहराव करेंगी। स्टेशन अधीक्षक त्रिलोक चंद राजौरा ने बताया कि मथुरा जाते समय ट्रेन रात 9 बजकर दो मिनट पर व कोटा जाते समय सुबह 7 बजकर 8 मिनट पर हिण्डौन रेलव स्टेशन पर ठहराव करेगी।

रेलवे स्टेशन पर इस समय आएगी ट्रेन-

कोटा से मथुरा जाते समय-



कोटा - शाम 4 बजे प्रस्थान गुड़ला- 4.13 बजे केशोरायपाटन -4.23 बजे



अरनेठा-4.33 बजे कापरेन -4.45 बजे घाट का बराना -4.55 बजे



लबान 5.05 बजे

लाखेरी- 5.15 बजे इंद्रगढ़ -5.27 बजे

आमली- 5.37 बजे

रवांजना डूंगर- 5:45 बजे

कुशतला -5:55 बजे

सवाईमाधोपुर- शाम 6:15 बजे

रणथंभौर- 6:25 बजे

मखोली -6:35 बजे

मलारना -6:45 बजे



निमोदा-6:55 बजे

नारायणपुर टटवाड़ा- 7:05 बजे

लालपुर उमरी- 7:15 बजे

गंगापुर सिटी -7:55 बजे

छोटी उदई -रात्रि 8:08 बजे

पीलोदा -8:16 बजे

खंडीप- 8:24 बजे

श्री महावीरजी- 8:50 बजे



सिकरौदामीना- 8:57 बजे

हिण्डौनसिटी- रात्रि 9:04 बजे

ढिंढोरा हुक्मीखेड़ा -9.12 बजे

फतेहसिंह पुरा-9.20 बजे

डुमरिया- 9.30 बजे

बयाना- 9.40 बजे

सालाबाद- 9.47 बजे

कैलादेवी -9.53 बजे

पिंगोरा -10.01 बजे



जयचोली- 10.07 बजे

सेवर -10.20 बजे

भरतपुर- 10.50 बजे

धोरमुईजोगीना- 11.03 बजे

रानीकुंडराराह- 11.09 बजे

जाजनपट्टी -11.15 बजे

मुड़ेसीरामपुर- 11.30 बजे

मथुरा- मध्य रात्रि 12.10 बजे। मथुरा से कोटा की ओर-

मथुरा से तड़के 5.00 बजे प्रस्थान मुड़ेसीरामपुर- 5.10 बजे

चराग -5.16 बजे

जाजनपट्टी- 5:22 बजे

रानीकुंड राराह- 5:28 बजे

धोरमुईजोगीन- 5:34 बजे

भरतपुर- 5:45 बजे

सेवर -5:55 बजे



जयचोली- 6:02 बजे

पिंगोरा -प्रात: 6:09 बजे

कैलादेवी- 6: 17 बजे

सालाबाद- 6:24 बजे

बयाना- 6:30 बजे

डुमरिया- 6:40 बजे

फतेहसिंग पुरा- 6:50 बजे

ढिंढोरा हुक्मीखेड़ा- 6:56 बजे



हिण्डौन सिटी- प्रात: 7:10 बजे

सिकरौदामीना- 7:17 बजे

श्रीमहावीरजी- 7:25 बजे

खंडीप-7:33 बजे

पीलोदा- 7:50 बजे

छोटी उदई -8:05 बजे

गंगापुर सिटी- 8:30 बजे

लालपुरउमरी- 8:39 बजे



नारायणपुर टटवाड़ा- 8:50 बजे

निमोदा- 9:00 बजे

मलारना -9:10 बजे

मखोली -9:20 बजे

रणथंभौर- 9:35 बजे

सवाई माधोपुर- प्रात: 10:20 बजे

कुशतला -10:30 बजे

रवांजना डूंगर- 10:50 बजे



आमली- 11:10 बजे

इंद्रगढ़- 11:30 बजे

लाखेरी- 11:40 बजे

लबान -11:48 बजे

घाट का बराना- 11:57 बजे

कापरेन -दोपहर 12:07 बजे

अरनेठा- 12:15 बजे

केशोरायपाटन- 12:30 बजे



गुड़ला- 12:45 बजे

कोटा दोपहर- 1:30 बजे पहुंचेगी।

