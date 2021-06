विशिष्ट सेवा और बहादुरी का मिला इनाम, पदोन्नति की दौड़ में जीते 'परम और मान'

Awarded for distinguished service and bravery, 'Param and Man' won in the race for promotion

-डीएसटी के दो कांस्टेबलों को मिला गैलेंट्री अवार्ड, बने हैड़ कांस्टेबल

पुलिस महानिदेशक ने जारी की गैलेंट्री अवार्ड की सूची