जिला स्तरीय विज्ञान मेला का हुआ समापन

अव्वल किए पुरस्कृत, अब राज्य स्तर पर करेंगे जिले का प्रतिनिधित्व



हिण्डौनसिटी. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लग रहे तीन दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान मेले का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन समारोह में अतिथियों ने विभिन्न गतिविधियों में श्रेष्ठ रहे संभागियों को पुरस्कृत किया। जिला स्तर पर अव्वल रहे विद्यार्थी अब राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में करौली जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।

मुख्य अतिथि सीबीईओ कैलाश चंद मीणा व प्रधानाचार्य प्रतिभा शर्मा सहित अन्य अतिथियों ने सरस्वती माता की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मेले में तीन दिवस तक हुई प्रतियोगी गतिविधियों के परिणाम घोषणा के बाद सीबीईओ व प्रधानाचार्य ने अव्वल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र, मैडल व नकद राशि देकर पुरस्कृत किया।

इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि विज्ञान नवीन तकनीकी सृजनात्मक कार्य करती है। मेला प्रदर्शनियों से विद्यर्थियों में वैज्ञानिक कौशल विकसित होती है। मेला प्रभारी सुनील गुप्ता ने आयोजन के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए प्रतिवेदन पेश किया। साथ ही प्रतियोगिताओं के परिणाम घोषित किए। प्रधानाचार्य सतीश प्रकाश शर्मा ने दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व व उपयोगिता की जानकारी दी। समापन समारोह मेंरामवतार महावर,सुशील सिंघल,रवि मीना,अंजू चौधरी, अमृत मीना,अर्चना गोयल, राधारानी गुप्ता, अनूप शर्मा, पूनम पचौरी आदि मौजूद रहे।

यह रहे परिणाम, अव्वलों को मिले ईनाम

व्याख्याता कृष्ण बिहारी पाठक ने बताया कि सेमिनार प्रतियोगिता में मृदुल गर्ग प्रथम, अग्रिम गोयल द्वितीय व सोनम बेनीवाल तृतीय, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में यश आर्य प्रथम, सक्षम गर्ग द्वितीय, तुषार सिंह व इशिता अग्रवाल तृतीय रही। मॉडल प्रदर्शन प्रतियोगिता के आठ उपविषयों में से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में उन्नति में सीनियर वर्ग में छात्र रिशान जैन प्रथम, मोन्टी द्वितीय, जूनियर वर्ग में पूर्वी जिंदल प्रथम व आयुष गोयल द्वितीय, पर्यावरण और अनुकूल सामग्री केंद्रित प्रादर्श प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में सलोनी गेरा प्रथम, रामवीर मीणा द्वितीय तथा संदेश बेनीवाल व छात्रा कृति तृतीय रहे । इसी तरह जूनियर वर्ग में अभिलाषा सिंह प्रथम, रेशु अग्रवाल द्वितीय तथासूरज महावर तृतीय, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रादर्श में सीनियर वर्ग में अंशिका गोयल प्रथम, दिव्यांश जैन द्वितीय व नीतू सैनी तृतीय स्थान पर रहीं। जूनियर वर्ग में गार्गी जैन प्रथम, विवेक गोयल द्वितीय, साधना जाटव तृतीय स्थान पर रही। परिवहन और नवाचार प्रादर्श में सीनियर वर्ग में प्रथम विजेता प्रखर सिंहल, तथा द्वितीय विजेता हेमंत गुप्ता, रहे। जूनियर वर्ग में तनिका अग्रवाल प्रथम, अक्षित गोयल द्वितीय रहे। पर्यावरण संबंधी चिंताएं प्रादर्श के सीनियर वर्ग में नमन सोनी प्रथम, कौशल चौधरी द्वितीय तथा जतिन शुक्ला तृतीय रहे। वहीं जूनियर वर्ग में शुभेक्षा प्रथम व गगन गुप्ता द्वितीय रहे। इसी प्रकार वर्तमान नवाचार के साथ ऐतिहासिक विकास प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में दिव्यांशी जैन प्रथम व जूनियर वर्ग में योगिता जांगिड़ प्रथम, रिषिका गोयल द्वितीय रही। हमारे लिए गणित प्रादर्श सीनियर वर्ग में गीतिका सिंहल प्रथम तथा राधिका बंसल द्वितीय रही। जूनियर वर्ग में प्रिया गौड ने प्रथम, प्रियांशी मंगल द्वितीय, दिव्यांगों के लिए उपयोगी प्रादर्श के सीनियर वर्ग में ज्योति महावर व जूनियर वर्ग में चिराग गर्ग प्रथम रहे।

