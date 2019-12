जागरूकता रैली निकाल दिया स्वच्छता का संदेश

Awareness rally fired message of cleanliness . Cleanliness in college -महाविद्यालय में की साफ-सफाई

हिण्डौनसिटी. करौली रोड़ स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्वयंसेवकों ( Volunteers of Government Post Graduate College put out awareness rally message of cleanliness) ने सोमवार को समीप के काचरौली व फुलवाड़ा गांवों में जागरूकता रैली निकाल स्वच्छता का संदेश दिया। इसके बाद महाविद्यालय परिसर में साफ-सफाई की।

शिविर प्रभारी प्रोफेसर श्रीनिवास गुर्जर व यशस्वी मीणा ने बताया कि रैली के जरिए स्वच्छता जागरूकता, जल संरक्षण एवं प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त भारत, प्रदूषण एवं नशामुक्ति का संदेश दिया। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आयोजित सात दिवसीय शिविर में सोमवार को ए और बी यूनिट के स्वयंसेवकों ने रैली में भाग लिया।

छात्र-छात्राओं ने कविता और नाटक का मंचन किया। छात्रा गौरा मीणा, अंजलि सैन,छात्र अंकित, गोविन्द, अमन, धर्मेन्द्र ने कविता और नाटक के माध्यम से सामाजिक बुराईयों पर तंज कसा। मुख्य अतिथि एनएस त्यागी ने कालीदास के नाटक कुमार संभव का प्रसंग सुनाते हुए स्वच्छता की आदत डालने पर जोर देते हुए शपथ दिलाई।