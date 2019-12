आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर आज से, विधायक करेंगे उद्घाटन

Ayurveda surgical camp from today, MLA will inaugurate.Patients will be admitted for two days on Sunday and Monday. Assistant Director reviewed the preparations .Ten Day Ayurveda Surgical Camp under the Special Organizational Scheme of Ayurveda Department.Assistant Director reviewed the preparations

- दो दिन रविवार व सोमवार को होगी रोगियों की भर्ती. सहायक निदेशक ने तैयारियों का लिया जायजा



आयुर्वेद विभाग की विशिष्ठ संगठक योजना के तहत दस दिवसीय आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर