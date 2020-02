कचहरी के बाबू ने प्रवचन सेे बदली सोच और आर्य समाज से जुड़े लोग

Babu of the court changed the thinking from the discourse and people associated with Arya Samaj

1932 में शहर मेंं हुई आर्य समाज की शुरुआत. स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती