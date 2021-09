सर्प दंश से गई की जान, अब 'बच्चू'आंखों से रोशन होगा दो का जहान

life was lost due to snake bite, now the world of two will be illuminated by 'Bachchu' eyes

मर के भी अमर हो गया बरेंडी का पुरा का बच्चू

-मृत्योपरांत पुत्र ने कराया नेत्रदान