शहीद शिवनारायण की प्रतिमा स्थापित कराएंगे बाजौर

Bajaur will get the statue of Shaheed Shivnarayan installed

भाजपा प्रदेशाध्यध्यक्ष पूनिया के साथ कोडिया पहुंचे प्रेमसिंह बाजौर



प्रदेश में 1176 शहीदों की प्रतिभाएं स्थापित करने का है लक्ष्य