ट्रेन की चपेट में आने से बाजना के युवक की मौत

Bajna's youth dies after being hit by a train





सदर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंपा शव

करौली Published: January 09, 2022 11:49:34 pm

हिण्डौनसिटी. दिल्ली-मुम्बई रेलमार्ग पर बाजना गांव के समीप शनिवार रात को ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मृत्यु हो गई। रविवार सुबह सदर थाना पुलिस ने राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक बाजनां खुर्द निवासी दिनेशचंद (38) पुत्र हरीसिंह जाट है।

थानाप्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि बाजना खुर्द निवासी दिनेश चंद अपने घर के समीप ही बैल्डिंग की दुकान करता था। मंगलवार रात करीब 9 बजे परिजनों को बिना बताए वह घर से निकल गया। बाद में परिजनों को उसका शव दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर पड़ा होने की सूचना मिली। रेलवे सूत्रों के अनुसार मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मृत्यु होना बताया जा रहा है। रात के समय पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जहां सुबह पोस्टमार्टम करा परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मामले में मृतक के भाई मुकेश ने मर्ग रिपोर्ट कराई है।



