धूप से तपते मैदान में बल्ले ने चौके-छक्कों से उगले रन

Ball runs out of square-fours in sunny Satpate ground.Karauli wins DCC cricket trophy.Former Sports Council President Winners of the Winning Team.

करौली ने जीती डीसीसी क्रिकेट ट्रॉफी.काचरौली को पांच रन से किया पराजित. राज्य क्रीड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष ने पुरस्कृत की विजेता टीम