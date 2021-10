नशा करने व जुआ-सट्टा खेलने पर लगाया प्रतिबंध, उल्लंघन किया तो देना होगा जुर्माना



Ban imposed on intoxication and gambling and betting, if violated, will have to pay a fine

-दैदरोली गांव में गांधी जयंती पर युवाओं ने ली नशामुक्ति की शपथ