शहर से गांवों तक होगा मूलभूत सुविधाओं का विस्तार

जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में बोले विधायक पिता व पुत्र सभापति और प्रधान

करौली Published: January 29, 2022 11:01:03 pm

हिण्डौनसिटी. क्यारदा खुर्द की ढाणी बरेंडी का पुरा में शनिवार को जाटव समाज की ओर से जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि विधायक भरोसी लाल जाटव ने क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराने का भरोसा दिलाया।कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति के प्रधान विनोद कुमार जाटव व नगर परिषद के सभापति बृजेश कुमार जाटव ने शहरी व ग्रामीण इलाके में सड़क, बिजली, पानी और चिकित्सा जैसी सुविधाओं का विस्तार कराने की बात कही।

प्रधान और सभापति ने कहा कि विकास से संबंधित कार्यों के लिए उनके दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले हैं। आयोजन समिति से जुड़े लोगों ने विधायक समेत अन्य अतिथियों का साफा-माला पहनाकर अभिनंदन किया। साथ ही समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा।

इस अवसर पर श्री महावीरजी पंचायत समिति की प्रधान राजेश कुमारी, जिला परिषद सदस्य भूपेंद्र सोलंकी, उप प्रधान श्रवण लाल मीणा, पंचायत समिति सदस्य इंद्रेश पाली, त्रिलोक चंद, सुग्रीव, राधेश्याम देवत, सुनील, राजकुमार, रामनरेश, भंवर सिंह, रूप सिंह, शिवदयाल समेत काफी संया में ग्रामीण मौजूद रहे।



जर्सियां पाकर मुस्काए बच्चे निसूरा. आखावाडा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भामाशाह राजेश मीणा द्वारा जर्सियों का वितरण किया गया। विद्यालय के अध्यापक मलखान सिंह गुर्जर ने बताया कि 112 विद्यार्थियों को गर्म जर्सियों का वितरण किया।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक चेतराम मीना ने सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्जलित कर कार्यक्रम की शुरूआत की। जर्सी पाकर विद्यार्थी खुश नजर आए। इस मौके पर कमलेश मीणा, अनीता मीणा, ममता यादव, रमेशी मीणा, विजय सिंह, मेघराम, हरिश्चंद्र आदि मौजूद रहे।

