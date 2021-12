हिण्डौन जेल में वर्चस्व की लड़ाई...हत्या के आरोपी दो कैदी आपस में भिड़े, एक के हाथ की टूटी अंगुलियां

डिप्टी जेलर ने कोतवाली थाने में दर्ज कराया मामला

करौली Published: December 29, 2021 12:26:30 am

हिण्डौनसिटी. हत्या के अलग-अलग मामलों में बंद दो कैदियों के बीच मंगलवार को उप कारागार में वर्चस्व कायम करने को लेकर झगडा हो गया। झगडा इतन बढ़ा कि, एक कैदी ने नल का पाइप तोड़ दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दूसरे कैदी के हाथ की तीन अंगुलियों में फ्रैक्चर हो गया।

जेल प्रशासन ने घायल कैदी को राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से देर शाम को उसे छुट्टी दे दे गई। बुधवार को उसे करौली शिफ्ट किया जाएगा। मामले में डिप्टी जेलर सीताराम मीणा ने कोतवाली थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।



डिप्टी जेलर मीणा ने बताया कि जेल में बंद पप्पू चिनायटा हत्याकांड के आरोपी तोताराम और हत्या के ही दूसरे मामले में बंद खूंडा चैनपुरा निवासी हुकमचंद मीणा के बीच बैरक में बैठने-उठने को लेकर झगडा हो गया। जिसमें आरोपी तोताराम ने नल का पाइप तोड़कर हुकमचंद के सिर पर हमला कर दिया।

गनीमत रही कि चोट सिर पर लगने के बजाए हुकमचंद के हाथ पर लगी। जिससे उसके हाथ की तीन अंगुलिया टूट गई। शोर-शराबा सुनकर जेलकर्मी बैरक में पहुंचे, तथा झगड़ रहे दोनो कैदियों को अलग किया।

बाद में हुकमचंद को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. विजय सिंह मीणा द्वारा कैदी का उपचार किया गया। इधर जेल में कैदियों के बीच भिडंत की सूचना से पुलिस प्रशासन की हरकत में आ गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।



गैस एजेंसी पर कार्मिकों में मारपीट एक घायल हिण्डौनसिटी.

बयाना मोड चुंगी नाका के पास मंगलवार को एक रसोई गैस एजेंसी के गोदाम पर दो कार्मिकों में मारपीट हो गई। घायलावस्था मे एक जने को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है।

चिकित्सालय में भर्ती कजानीपुरा गांव निवासी अशोक सिंह ने बताया कि सुबह वह गोदाम में सिलेण्डर डिलीवरी के लिए वाहन में लदान कराया रहा था। इस दौरान वहां आया एक अन्य कार्मिक कहासनी करना लगा। बात बढाऩे पर दोनों में मारपीट हो गई। चेहरे पर गहरी चोट लगने से उसे साथियों ने चिकित्सालय पहुंचाया और परिजनों को सूचित किया।

