सेवाकार्यों से अभिभूत हो अपना घर समिति के बने आजीवन सदस्य

Be overwhelmed by service work, become a life member of Apna Ghar Samiti

गंगापुर से आए 150 सदस्यीय दल ने किया अपना घर का भ्रमण

-असहायों की सेवा सुश्रुषा का किया अवलोकन