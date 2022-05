नौतपा से पहले पारा धड़ाम, बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा



Before Nautpa, the weather turned pleasant due to rain

तापमान में 10-12 डिग्री की हुई गिरावट

करौली Published: May 24, 2022 12:49:15 am

हिण्डौनसिटी.

भीषण गर्मी के नौतपा से शुरू होने से दो दिन पहले सोमवार को पारा धड़ाम हो गया। सुबह आंधी और फिर बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम के मिजाज में बदलाव से तापमान में 10-13 डिग्री सैल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इधर एक घंटे की बारिश सें शहर में जलनिकासी ठप होने से कई स्थानों पर पानी भर गया।

सुबह सूर्य देव के प्रखरता से चमके और आम दिनों की भांति तेज धूप से वातावरण तपन भरा हो गया। एक घंटे बाद सुबह करीब आठ बजे अचानक मौसम का मिजाज बदला और आंधी की मानिंद तेज हवा के झोंकों से आसमान धूल धूसरित हो गया। सूर्य देव के धूप के गुबारों से ढंकने से छांव हो गई और गर्म हवाएं शीतल बयार में तब्दील हो गई। करीब एक घंटे के तेज हवाएं चलने के बाद आसमान में काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। दो दौर में करीब एक घंटे तक हुए बारिश से शहर की सड़कें तर हो गई और भवनों की छतों से परनाले बह निकले। बारिश के दौरान शहर में कई स्थानों पर नालियों पर कीचड़- कचरा फंसने जलभाव हो गया। मनीरार्म पार्क के पास रोड़ क्रोसिंग नाले में कचारा फंसने से मोहन नगर में विवेकानंद पार्क के बाहर नाली के ऊफनने से सड़क पर पानी भर गया। वहीं एसडीएम व डीएसपी के निवास के मुख्य द्वार पर भी नाली ओवर फ्लो होने से पानी भर गया। कमोबेश यही स्थिति कटारा बाजार की रही। जहां बारिश थमने के कई घंटे बाद तक नालियों से उफन कर गंदा पानी सड़क पर जमा हो गया। इधर बारिश के बाद दोपहर में आसमान साफ होने से धूप निकलने से तापमान में कुछ इजाफा हुआ, लेकिन शाम तक ठण्डी हवाएं चलने से मौसम खुशनुमा बना रहा। गौरतलब है कि रविवार को अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सैल्सियस था। रविवार को बारिश के बाद तापमान गिर 35 डिग्री पर आकर टिक गया। वहीं न्यूनतम तापमान में भी अपेक्षाकृत गिरावट दर्ज की गई है। पढ़ना जारी रखे

