लॉकडाउन के बीच राजस्थान के दो विधायकों ने मुख्यमंत्री को लिख दिया ऐसा पत्र, बसपा ने भी भेजी राज्यपाल को चिट्ठी

Between the lockdown, two Rajasthan MLAs wrote such a letter to the Chief Minister, BSP also sent a letter to the Governor

कर्नाटक व आंध्रप्रदेश में फंसे मजदूरों की घर वापसी की खुलेगी राह

हिण्डौन व करौली के विधायकों ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र-पत्रिका की खबर पर विधायकों ने दिखाई गंभीरता