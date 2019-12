सरकार ने नहीं सुनी तो भामाशाह ने कराया सड़क निर्माण

करौली जिले के बालघाट के ग्रामीण लम्बे (Bhamashah did road construction if the government did not listen) समय से सड़क निर्माण की मांग सरकार से कर रहे थे, लेकिन सरकार ने सड़क निर्माण नहीं कराया। इस परग्रामीणों ने एक भामाशाह से सम्पर्क साधा तो भामाशाह ने ७०० मीटर सड़क का निर्माण करा दिया।