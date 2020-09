भरतपुर पुलिस एक वर्ष से कर रही थी तलाश, करौली जिले की पुलिस ने दबोच लिया इनामी बदमाश

Bharatpur police was searching for one year, Karauli district police caught the prize crookएक वर्ष से फरार चार हजार के इनामी बदमाश को हिण्डौन सदर थाना करसौली में दबोचा, पुलिस ने फिल्मी अंदाज में करसौली मोड़ पर की घेराबंदी