राजस्थान पुलिस की बड़ी सफलता....करौली की डीएसटी ने यूपी के कन्नौज से दबोचे चंदन तस्कर

Big success of Rajasthan Police .... DST of Karauli caught Chandan smuggler from Kannauj in UP.Interstate sandalwood smuggler gang busted,Four accused including gangster arrested,Big action of DST in Uttar Pradesh after the news of the patrika. अन्तर्राजीय चन्दन तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, सरगना समेत चार आरोपी गिरफ्तार -पत्रिका की खबर के बाद उत्तरप्रदेश में डीएसटी की बड़ी कार्रवाई