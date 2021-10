टेम्पो की टक्कर से सड़क पर गिरा बाइक सवार, पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचले दोनों पैर

Bike rider fell on the road due to tempo collision, truck coming from behind crushed both legs

महू कस्बे में बस स्टेण्ड़ की घटना