जुगाड़ की टक्कर से बाइक सवार की निकली चीख

कुडग़ांव. सपोटरा रोड पर हजापुर मोड़ के समीप (Bike rider's scream came out due to collision of jugaad) गुरुवार देर शाम जुगाड़ की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। जबकि दूसरा गम्भीर रूप से घायल हुआ है।