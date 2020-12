भाजपा प्रत्याशी ने छोड़ा चुनाव मैदान, कांग्रेस विधायक का पुत्र बनेगा निर्विरोध पार्षद

BJP candidate leaves the election ground, Congress MLA's son will become unopposed councilor

हिण्डौन नगर परिषद के वार्ड 22 में भाजपा प्रत्याशी समेत चार ने वापस लिए नामांकन

-आज तीन बजे तक वापस हो सकेंगे नामांकन