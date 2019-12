करौली. गोली मार युवक की हत्या के मामले में (BJP MLA said law and order in Karauli) भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया द्वारा गठित भाजपा की समिति मंगलवार को करौली पहुंची। इस दौरान पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ विधायक मदन दिलावर ने पत्रकारों से कहा कि करौली जिले में कानून व्यवस्था चौपट है। इसी का परिणाम है कि गोली मार युवक की हत्या करने के आरोपी पकड़े नहीं जा सके हैं। आए दिन आपराधिक वारदात हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस व प्रशासन के अधिकारी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे आमजन सुरक्षा को लेकर आशंकित रहते हैं। दिलावर ने बताया कि युवक की हत्या के मामले में पुलिस की लापरवाही प्राथमिक तौर पर सामने आई है, पुलिस आठ घंटे तक कारतूसों को जब्त नहीं कर सकी। रात के ढाई बजे एसपी ने कारतूस जब्त किए। फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत ने कहा कि मृतक के परिजनों को मुआवजा व आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग अतिरिक्त जिला कलक्टर से की गई है। जांच रिपोर्ट भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को दी जाएगी।



बदले की भावना से कार्रवाई

दिलावर ने कहा कि करौली नगरपरिषद सभापति को निलम्बित करने की कार्रवाई सरकार ने राजनीतिक द्वेषता से की है। उन्होंने बताया कि सभापति से कांग्रेस की सरकार के नुमाइंदों ने कमीशन की मांग कर दी। नहीं देने के कारण सभापति का निलंबन किया गया है। दिलावर ने बताया कि साधारण मारपीट के मामले पर निलंबन नहीं हो सकता है। क्योंकि इस प्रकार के आरोप जनप्रतिनिधियों पर लगते रहते हैं। इस कर्मचारी ने मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कराई है, उसके किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई है। इससे पहले विधायक मदन दिलावर व निर्मल कुमावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अतिरिक्त जिला कलक्टर से मुलाकात की।



फिर हिण्डौन में निलंबन क्यों नहीं

विधायक मदन दिलावर ने बताया कि भाजपा के सभापति राजाराम गुर्जर का निलंबन मामूली बात कर दिया गया। लेकिन हिण्डौन सिटी से उपसभापति नफीस अहमद को एक मामले में जेल भेजा गया। जेल में रहने के बाद भी उनका निलंबन नहीं किया गया। इससे सरकार की राजनीतिक द्वेषता की भावना स्पष्ट रूप से सामने आ रही है।

संघ को लेकर बरसे

उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं को लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ के स्वयं सेवकों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। भरतपुर संभाग के एक विधायक को लेकर दिलावर ने कहा कि वे संघ के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व राज्यपाल भी स्वयं सेवक है। राज्य के ६० फीसदी आईएएस अधिकारी कभी ना कभी शाखाओं में गए हैं। हिम्मत तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके बताएं। दिलावर ने कहा कि राष्ट्रभक्तों के खिलाफ ज्यादा बोलने की कोशिश की तो दुष्परिणाम होंगे। वे ऐसे विधायक को कानून के हिसाब से ठीक कर देंगे। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचारी तथा समाजकंटकों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया।



बजरी का धंधा बड़े स्तर पर है

दिलावर ने कहा कि करौली जिले में अवैध रूप से बजरी का धंधा खूब चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया किएक थाना एक लाख रुपए प्रतिमाह पुलिस के उच्च अधिकारियों तक को देता है। करौली व हिण्डौन सिटी में स्मैक की मंडी तो लगती है। उन्होंने कहा कि बजरी व स्मैक के नाम पर की जा रही लूट में सरकार की भी हिस्सेदारी हो सकती है।