भाजपाईयों नेे उपखण्ड कार्यालय पर किया प्रदर्शन, पुलिस ने धरना स्थल पर नहीं लाने दिया शव

BJP workers demonstrated at the subdivision office, the police did not allow the dead body to be brought to the protest site

-दिन भर जद्दोजहद, तीसरे दिन भी नहीं हो सकी शव की अंत्येष्टि

-न्यायिक अभिरक्षा में युवक की मौत का मामला