वेतन कटौती के विरोध में सडक पर उतरे बीएलओ, तहसील कार्यालय में किया प्रदर्शन

BLO hit the road to protest the pay cut, Demonstration done in tehsil office-एसडीओ व तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन