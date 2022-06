रक्त संग्रहण केंद्र: 105 यूनिट का भेजा मांग पत्र, जयपुरिया अस्पताल से मिला 45 यूनिट रक्त

Blood Collection Center: Demand letter sent for 105 units, 45 units of blood received from Jaipuria Hospital

- फिलहाल राहत, रोगियों को मिलना हुआ शुरू



खबर का असर

करौली Published: June 19, 2022 12:48:06 pm

हिण्डौनसिटी. राजकीय चिकित्सालय के सात दिन से रीते रक्त संग्रहण केंद्र को जयपुरिया अस्पताल की ब्लड बैंक से रक्त की आपूर्ति मिल गई। हालाकि चिकित्सालय से भेजे गए 105 यूनिट मांग पत्र की तुलना में 45 यूनिट ही रक्त मिल सका है। साथ ही शनिवार से ही जरुरतमंद रोगियों को रक्त मिलना शुरू हो गया।

राजस्थान पत्रिका नेें जिला चिकित्सालय के रक्त संग्रहण केंद्र में रक्त की अपर्याप्तता और आए दिन के रीतने को लेकर ' सात दिन से रक्त संग्रहण केंद्र रीता, रक्त के लिए भटक रहे रोगी' शीर्षक से समाचार प्रकाशत किया था। इसको लेकर चिकित्सलय प्रशासन ने द्वितीय मदर ब्लड बैंक जयपुरिया अस्पताल के प्रभारी से फोन पर वार्ता कर चिकित्साकर्मी योगेंद्र वर्मा को रवाना किया। जहां से आपात स्थिति में रोगियों के लिए 45 यूनिट रक्त जारी किया गया। जयपुर से आए ब्लड बैग्स को रक्त संग्रहण केंद्र प्रभारी बच्चूसिंह धाकड़,योगेन्द्र वर्मा, अनिल शर्मा आदि ने रेफ्रिजरेटर में रक्त समूह क्रम संरक्षित किया। साथ ही रक्त का समूह, उपयोग अवधि का रिकार्ड संधारित किया। जयपुर से ए-पॉजीटिव की 10, बी-पॉजीटिव की 15, एबी-पॉजीटिव की 5, तथा ओ-पॉजटिव रक्त की 15 यूनिट मिली है। रक्त की आपूति मिलने के बाद एक गर्भवती महिला को एक यूनिट रक्त जारी किया गया। साढे पांच माह में 308 यूनिट मिला रक्त-

रक्त सग्रहण के न्द्र को जयपुर के जयपुरिया अस्पताल की ब्लड बैंक से जनवरी से अब तक साढे पांच माह में 308 यूनिट रक्त मिला है। जबकि जयपुरिया की टीम ने एक रक्तदान शिविर में ही रक्त संग्रहित किया है।

प्रयोगशाला प्रभारी कमलजीत सिंह ने बताया कि बेनीप्रसाद रुक्मणी देवी जयपुरिया अस्पताल से वर्ष 2020 के अक्टूबर माह में द्वितीय मदर ब्लड बैंक तय किया गया। इस वर्ष साढ़े पांच में छह बार में 308 यूनिट की आपूर्ति मिल चुकी है। इसके तहत जनवरी में 50, फरवरी में 70, मार्च में 43 अप्रेल में 30, मई में 70 तथा जून में 45 यूनिट रक्त की आपूर्ति मिली है। पढ़ना जारी रखे

