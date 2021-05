रक्तदान को भी लगी कोरोना की नजर, ढाई माह से रीता रक्त संग्रहण केन्द्र

Blood donation was also 'nagar' by Corona, empty blood collection center for two and a half months

- मदर ब्लड बैंकों में भी कमी,अस्पताल को नहीं हो रही रक्त की आपूर्ति