राजस्थान के इस जिले में पानी में फंसी बोलेरो, टैक्टर से निकाला

करौली जिले की सपोटरा तहसील क्षेत्र की हाड़ौती की बनास नदी पुलिया के पानी में बोलेरो फंस गई, हालांकि हादसा टल गया। (Bolero trapped in water in this district of Rajasthan, removed from the tractor)

लेकिन लोगों ने मुश्किल से टैक्टर-ट्रॉली से खींचकर बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार सपोटरा की तरफ से बोलेरो सवाईमाधोपुर जा रही थी। इसी दौरान बनास की पुलिया के पानी में फंस गई, जो गहरे पानी मं जाने लगी। लेकिन वहां पर मौजूद युवाओं ने ट्रैक्टर बुलाकर बोलेरो को निकाल लिया। इस कारण बड़ा हादसा टल गया। इधर प्रशासन ने हाडोती के कांटडा गांव के लोगों को सावचेत किया है। हाडोती बनास नदी में पानी आने से कांटडा गांव चारों ओर पानी घिर जाने से खतरे की संभावना बनी हुई है।जिससे रविवार को तहसीलदार योगेश अग्रवाल, कानूनगो बिष्णुदत्त शर्मा, गिरदावर मौजीराम मीना, हल्का पटवारी बनबारी मीना ने बनास नदी के हाडोती घाट एवं मोरेल नदी डांगडा घाट पहुंच जायजा लिया और ग्रामीणों को सावचेत किया।