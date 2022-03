कैला माता की गैल में टूटी जीवन डोर: पदयात्री जत्थे को बाइक सवार ने मारी टक्कर, वृद्धा की मौत

Broken life door in Kaila Mata's way: Bike rider collided with pedestrian group, old woman dies

करौली Updated: March 28, 2022 11:54:37 pm

हिण्डौनसिटी. बयाना मार्ग पर चौबे के बंध के पास सोमवार को पद यात्रियों के एक जत्थे को बाइक सवार ने पीछे से टक्कर मार दी। जिससे एक वृद्धा पदयात्री घायल हो गई। जिसने राजकीय जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतका उत्तरप्रदेश के आगरा के बरहेन थाना क्षेत्र के खुशहालपुर गांव की निवासी वीरन देवी (65) बनवारी लाल यादव है। शाम को आगरा से आए परिजनों की मौजूदगी में कोतवाली थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया।

कैला माता की गैल में टूटी जीवन डोर: पदयात्री जत्थे को बाइक सवार ने मारी टक्कर, वृद्धा की मौत



पुलिस के अनुसार वृद्धा वीरन देवी अपने देवर तिरमोहन सिंह व अन्य परिजनों के साथ कैला देवी पैदल दर्शन करने जा रही थी। रास्ते में चौबे के बंध के पास पीछ़े से आए तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसको टक्कर मार दी। साथी पदयात्री उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि वर्ष 2020 में भी वीरन देवी परिजनों के साथ कैलादेवी के दर्शन करने पैदल आई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के कारण पूरे जत्थे को रास्ते से ही प्रशासन ने वापस लौटा दिया था। इस बार वीरन देवी फिर से कैलादेवी के दर्शन करने पैदल आ रही थी, लेकिन माता के दर्शनों से पहले ही बीच राह में उसकी मौत हो गई।



दिव्यांग की दुकान में आगजनी के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग - एसडीएम को सौंपा ज्ञापन हिण्डौनसिटी. समीप के कारवाड़ गांव में 10 दिन पहले एक दिव्यांग की दुकान में आगजनी के आरोपियों को गिरफ्तारी व सरकारी आर्थिक सहायता की मांग को लेकर सोमवार को दिव्यांग यूनियन की ओर से एसडीएम अनूप सिंह को ज्ञापन सौंपा गया।

यूनियन के कल्लू राम जांगिड़, लक्ष्मण सैनी व तेज सिंह ने बताया कि 16 मार्च को कारवाड गांव निवासी दिव्यांग रिंकेश कुमार मीणा की परचून किराने की दुकान में समाज कंटकों के द्वारा आग लगा दी गई। जिससे हजारों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। पीडि़त रिंकेश का आरोप है कि आरोपियों ने उसे जान से मारने की भी धमकी दी। जिससे उसका परिवार भय के साये में जीवन यापन कर रहा है। दिव्यांग यूनियन ने मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होने एवं अग्नि पीडि़त परिवार को आर्थिक सहायता नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान दिनेश, सोनू, आकाश, मुनेश आदि मौजूद रहे।

