मुम्बई-दिल्ली रेल मार्ग के इस रेलवे स्टेशन के पास टूटी रेल पटरी, दो घंटे तक स्पीड़ कॉशन पर धीमी चली ट्रेनें

Broken railway track near this railway station of Mumbai-Delhi rail route, trains slowed for two hours on speed caution

श्रीमहावीरजी रेलवे स्टेशन के पास डाउन ट्रैक की पटरी में आया फ्रै क्चर

करौली Published: December 08, 2021 11:47:37 pm

श्रीमहावीरजी रेलवे स्टेशन के पास डाउन ट्रैक की टूटी पटरी।

