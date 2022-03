कानपुर में मिला कोलकाता पुलिस कमिश्नर का राजस्थान से दो दिन पहले लापता हुआ भाई

Brother of Kolkata Police Commissioner found in Kanpur went missing two days ago from Rajasthan

मिला लापता कपड़ा व्यवसायी, तीन दिन बाद पुलिस ने ली राहत की सांस

यूपी पुलिस ने बदहवास हालत में कानपुर में अस्पताल में कराया भर्ती

करौली Published: March 24, 2022 11:43:31 pm

हिण्डौनसिटी. दो दिन पहले लापता हुआ सूरौठ का कपड़ा व्यवसायी गुरुवार को कानपुर में घूमता मिला। बदहवास हालत में घूमते व्यवसायी को उत्तरप्रदेश पुलिस ने वहां के एक अस्पताल में भर्ती कराया है। कई प्रकार की आशंकाओं के बीच तीन दिन से लापता व्यवसायी के सकुशल मिलने के बाद हिण्डौन सर्किल ही नहीं बल्कि पूरे करौली जिले की पुलिस ने राहत की सांस ली है।

दरसअल लापता कपड़ा कारोबारी पश्चिम बंगाल के कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार का बड़ा भाई है। महकमे के बड़े अफसर के छोटे भाई के गायब होने के बाद से पुलिस काफी दबाव महसूस कर रही थी। पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया व डीएसपी किशोरी लाल के सुपरविजन में पुलिस की तीन टीमें दिन-रात अथक मेहनत करते हुए लापता व्यवसायी अखिलेश कुमार की बरामदगी के साथ ही साक्ष्य जुटाने में लगी हुई थीं।

कानपुर में मिला कोलकाता पुलिस कमिश्नर का राजस्थान से दो दिन पहले लापता हुआ भाई

डीएसपी किशोरी लाल ने बताया कि 22 मार्च को सुबह करीब 9 बजे से सूरौठ निवासी कपड़ा व्यवसायी अखिलेश कुमार गोयल अचानक लापता हो गया था। व्यवसायी के पुत्र आकाश की ओर से कोतवाली थाने पर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस की तीन टीमें गठित कर दी गई। जो कोटा, सवाईमाधोपुर व हिण्डौन इलाकों में खोजबीन में जुटी हुई थी। इस बीच गुरुवार को सुबह लापता अखिलेश के उत्तरप्रदेश के कानपुर में रेलवे स्टेशन के समीप घूमते होने की सूचना प्राप्त हुई।

इस पर वहां की लोकल पुलिस के अलावा रेलवे पुलिस से संपर्क साधा गया। सक्रिय हुई यूपी पुलिस ने कुछ ही देर में कानपुर रेलवे स्टेशन के समीप बदहवास हालत में घूमते व्यवसायी को दस्तयाब कर वहां के एक अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलने पर कोतवाली थाने की एक पुलिस टीम एवं परिवार के कुछ लोग कानपुर के लिए रवाना हो गए।

एक दिन पहले सवाई माधोपुर में देखा गया था अखिलेश-

पुलिस सूत्रों के अनुसार लापता व्यवसायी अखिलेश कुमार को बुधवार को सवाई माधोपुर में घूमते हुए देखा गया था। शहर के स्टेशन रोड़ स्थित एक दुकान पर नौकरी करने वाले युवक ने उसे वहां देखा था। इसकी सूचना गुरुवार सुबह पुलिस अधिकारियों को मिली, तो युवक से संपर्क साधा गया। युवक ने अखिलेश के बारे में बताया, तो कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे हुए पुलिस अधिकारियों ने राहत महसूस की।

स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने सवाई माधोपुर कोतवाली थाना प्रभारी के अलावा जीआरपी थाने को इसकी इत्तला देकर फिर से सर्च ऑपरेशन चलाने की बात कही। सवाईमाधोपुर पुलिस व्यवसायी को तलाश ही रही थी, कि इस बीच अखिलेश के कानपुर में सकुशल मिलने सूचना उत्तरप्रदेश पुलिस की तरफ से आ पहुंची। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर लोग लापता व्यवसायी के सकुशल मिलने की खुशी का इजहार करने लगे।

साझेदारों से लेकर लेकर रिश्तेदारों तक से हुई पूछताछ-

व्यवसायी अखिलेश के लापता होने के बाद से ही शहर के लोग तरह-तरह के कयास लगाने लगे। कोई इसे व्यवसाय लेकर जोड़ रहा था, तो कोई पारिवारिक और व्यक्तिगत कारणों को लेकर आशंका जाहिर कर रहा था। इन सबके बीच पुलिस सरगर्मी से व्यवसायी की तलाश के लिए साक्ष्य जुटाने में लगी थी। पुलिस ने लापता व्यवसायी के साझीदारों से लेकर रिश्तेदारों तक को पूछताछ के लिए थाने में बुलवाया।

कड़ाई से पूछताछ की गई, तो सामने आया कि अखिलेश का करीब तीन माह पहले प्रोपर्टी को लेकर दो साझेदारों से विवाद हुआ था। पुलिस ने शहर के दो अन्य व्यवसाईयों के साथ रिश्तेदारों को भी पूछताछ के लिए थाने में बुलाया। जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस के हाथ लगी हैं। व्यवसायी के घर वापस आने पर पुलिस पूछताछ करेगी, तो पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें