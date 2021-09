मुख्यमंत्री की घोषणा में बजट का टोटा, नौ के बजाए शहर में बनेंगी दो सड़क!

Budget deficit in Chief Minister's announcement, instead of nine, two roads will be built in the city!

-39 करोड़ की डिमांड, मिलेंगे छह करोड़