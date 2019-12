चुराने के बाद रास्ते में बंद हुई बुलेट मोटरसाइकिल, तो आग लगाकर भागे बदमाश

Bullet motorcycle stopped on the way after stealing, then the crooks fled by fire. Motorcycle missing from home found in a dilapidated condition.Bullet motorcycle stolen from OBC Bank branch manager's house.FIR lodged in police station



-घर से गायब मोटरसाइकिल अधजली हाल में मिली -ओबीसी बैंक के शाखा प्रबंधक के घर से चोरी हुई बुलेट मोटरसाइकिल

कोतवाली थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी