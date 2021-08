राजस्थान के इस जिले में बाजरा की बम्पर पैदावार: 1 लाख 30 हजार हैक्टेयर में लहला रही फसल

Bumper yield of millet in this district of Rajasthan: Crop growing in 1 lakh 30 thousand hectares

-एक हैक्टेयर में होगी 16 क्विंटल बाजरा की उपज