रेलवे से नहीं दी बस स्टैण्ड की स्वीकृति, अब स्थगित हो गया कैलादेवी मेला

Bus stand not approved by railway, now the Kailadevi fair has been postponed रेलवे स्टेशन से दो दिन चल रही बसों को हटाया यात्रियों की आवक हुई शुरू, सुविधाओं के अभाव में झेल रहे परेशानी कोरोना संक्रमण की आशंका का असर